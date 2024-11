GALERIE FOTO Imagini scandaloase la Slobozia - Farul! Ce a putut sa-i faca un copil lui Coltescu

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 10 noiembrie 2024, 18:58 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 19:17Scene scandaloase au avut loc la Unirea Slobozia - Farul, scor 0-1, in Superliga. In prelungirile meciului, un copil a intrat pe teren si a facut gesturi obscene la adresa lui Sebastian Coltescu, arbitrul partidei.Farul a castigat cu Unirea Slobozia, in meciul disputat la Clinceni. Au asistat 550 de fani la meci. Unul dintre suporteri, un copil, a patruns pe teren nestingherit ... citește toată știrea