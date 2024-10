GALERIE FOTO Imagini tari cu fotbalistii nationalei in Marea Mediterana! Distractie cu Dragusin, Man, Mihaila si Nita: asa nu au mai fost vazuti pana acum

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 13 octombrie 2024, 13:43 / Actualizat duminica, 13 octombrie 2024 16:10Fotbalistii nationalei de fotbal a Romaniei s-au refacut cu o baie in Marea Mediterana, dupa ce au castigat in Cipru cu scorul de 3-0, in runda cu numarul #3 din Liga Natiunilor.Dupa victoria din Cipru, Romania se claseaza pe primul loc in grupa C din Liga Natiunilor, cu 9 puncte. "Tricolorii" sunt urmati de Kosovo (6 puncte), Cipru (6) si Lituania (0). Pentru nationala ... citește toată știrea