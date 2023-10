Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 02 octombrie 2023, 15:15 / Actualizat luni, 02 octombrie 2023 15:27Arena "Francisc Neuman" e in plin proces de inlocuire a suprafetei de joc. UTA va mai juca acasa in 2024, restul partidelor din acest an de pe teren propriu vor fi mutate la Oradea.Dupa cum a informat edilul Calin Bibart pe Facebook, lucrarile de inlocuire a gazonului din Arad au inceput duminica, 1 octombrie, si au continuat luni. Primarul a publicat si imagini de la fata locului. ... citeste toata stirea