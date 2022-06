GALERIE FOTO In sfarsit eliberata! O fosta campioana olimpica a recunoscut ca e lesbiana: "Ani la rand am tinut totul secret, de frica"

Articol de GSP - Publicat vineri, 24 iunie 2022, 07:12 / Actualizat vineri, 24 iunie 2022 07:13Fosta atleta britanica Kelly Holmes, 52 de ani, a dezvaluit recent, intr-un interviu acordat tabloidului Daily Mirror, ca este lesbiana."Pentru mine este o adevarata eliberare. Ani la rand am tinut totul secret, de frica.Acum nu mai am nicio retinere sa spun ca sunt cu partenera mea de viata si nu doar *cu o prietena*", a marturisit campioana olimpica din 2004, in probele de 800 metri si de 1. ... citeste toata stirea