Articol de David Marinescu - Publicat joi, 17 august 2023, 10:38 / Actualizat joi, 17 august 2023 11:54Mijlocasul Vlad Mitrea (22 de ani), fotbalist trecut prin cariera pe la Dinamo si Inter Milano, a lasat activitatea de fotbalist deoparte si a ales sa devina model pentru casa de moda autohtona Made by Society.Ultima oara in Liga 2, acolo unde a evoluat pana in iunie 2023 pentru formatia Unirea Constanta, echipa desfiintata intre timp, Vlad Mitrea s-a hotarat sa apara intr-o prezentare ... citeste toata stirea