GALERIE FOTO Inotatoarea din Romania a luat cu asalt SUA * A castigat doua concursuri de Miss in 2022

Articol de GSP - Publicat joi, 29 decembrie 2022, 15:26 / Actualizat joi, 29 decembrie 2022 16:25Andreea Dragoi (20 de ani), o inotatoare romanca din cadrul Universitatii San Jose din California, a luat cu asalt lumea modelingului din SUA.Sportiva originara din Bucuresti a participat de-a lungul timpului la Campionate Europene si Mondiale de juniori, iar din 2019 a intrat si in lumea modelingului. Mutata intre timp in SUA, ea a devenit Miss California US Nation si Miss Ambassador in 2022. ... citeste toata stirea