GALERIE FOTO Ion Craciunescu spune ca Ionut Coza trebuia sa dicteze un "rosu" in Unirea Slobozia - Rapid

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 23 septembrie 2024, 22:32 / Actualizat luni, 23 septembrie 2024 22:57Jordan Gele (32 de ani), atacantul celor de la Unirea Slobozia, ar fi putut primi un cartonas rosu in prima repriza a meciului cu Rapid, din runda cu numarul #10 din Superliga. Asta sustine fostul mare arbitru Ion Craciunescu.Faza a avut loc in minutul 9, la scorul de 0-0. Gele se afla in fata lui Cristi Sapunaru, care il tinea de brat. Atacantul Sloboziei s-a desprins de langa ... citește toată știrea