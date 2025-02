GALERIE FOTO L-a exasperat pe Dan Petrescu! * Incredibil cum a ratat Postolachi in Poli Iasi - CFR Cluj

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 17:49 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 18:02Virgiliu Postolachi (24 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost autorul unei ratari imense in meciul cu Poli iasi, din runda cu numarul #27 din Superliga. Formatia lui conducea cu 1-0 in acel moment.La scorul de 1-0 pentru clujeni, Virgiliu Postolachi a avut ocazia de a inchide meciul, insa a irosit o ocazie imensa. Dan Petrescu si-a pus mainile in cap in momentul ... citește toată știrea