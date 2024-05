GALERIE FOTO Loredana Toma, lupta cu depresia si durerea fizica: "Mi-a fost greu, dar tot prin antrenament am reusit sa trec peste"

Articol de Cristina Negrila - Publicat joi, 29 februarie 2024, 10:33 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 11:18Loredana Toma, 28 de ani, cea mai buna halterofila din Romania, se pregateste pentru Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde, neoficial, sportiva de la Rapid e calificata, dupa ce a castigat doua medalii de aur la Campionatele Europene de la Sofia."Nu am avut o presiune in privinta calificarii, abia astept, sincer, sa se traga linie in aprilie ca sa fiu oficial calificata, iar mai ... citește toată știrea