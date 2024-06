GALERIE FOTO Maria Sharapova, vizita la Wimbledon dupa 20 de ani de la triumful sau neasteptat pe iarba londoneza

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 30 iunie 2024, 18:02 / Actualizat duminica, 30 iunie 2024 18:31Maria Sharapova (37 de ani) a fost prezenta zilele trecute la All England Club, acolo unde castiga primul sau trofeu de Mare Slem pe cand era doar o adolescenta, invingand-o in finala pe Serena Williams.Maria Sharapova si-a adus familia in vizita la All England Club, locul care are o insemnatate speciala in cariera sa. Pe 3 iulie 2004, rusoaica, 17 ani pe atunci si cap de serie 13, ... citește toată știrea