GALERIE FOTO Medaliata cu argint de la Jocurile Olimpice i-a lasat muti de uimire! A venit cu o rochie transparenta la "Saptamana modei"

Articol de Andra Mocanu - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 09:28 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 10:06Atleta britanica Imani-Lara Lansiquot (26 de ani), medaliata cu argint in proba de stafeta 4x100 metri de la recent incheiata editie a Jocurilor Olimpice, a atras toate privirile la London Fashion Week.Imani-Lara Lansiquot este o atleta britanica specializata in probele de viteza, in special 100 de metri. Dubla medaliata olimpica in proba de stafeta, bronz la Tokyo si argint la ... citește toată știrea