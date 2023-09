Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 03 septembrie 2023, 14:33 / Actualizat duminica, 03 septembrie 2023 15:18Mihai Rotaru, finantatorul de la Universitatea Craiova, a trait la cote inalte meciul cu FCSB, pierdut cu 0-3.Rotaru a stat la loja in Ghencea, de unde a urmarit cum echipa lui e calcata in picioare de FCSB, in prima repriza. Pana la pauza, ros-albastrii marcasera de 3 ori, de doua ori prin Olaru si o data prin Radunovic.FOTO. Cum a trait Rotaru meciul FCSB - Universitatea ... citeste toata stirea