GALERIE FOTO Mii de copii au "invadat" Arena Nationala! Jucatorii au ramas WOW: "Nu ma asteptam la asa ceva"

Articol de Andrei Craitoiu, Ionut Iordache - Publicat duminica, 26 mai 2024, 10:27 / Actualizat duminica, 26 mai 2024 10:27Meciul de retragere al Generatiei de Aur a stabilit un nou record de asistenta pentru meciurile jucate pe Arena Nationala. 54.967 de spectatori au fost prezenti in tribunele stadionului.A fost show! A fost emotie. Si-au fost multe lacrimi. Si pe langa toate astea, mii de copii care nici nu erau nascuti cand Hagi ori Ilie Dumitrescu ne scoteau in strada, in noptile lungi ... citește toată știrea