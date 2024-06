GALERIE FOTO Mii de suporteri urmaresc cu mari emotii meciul dintre Romania si Slovacia din Piata George Enescu * Imagini de la fata locului

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 26 iunie 2024, 19:28 / Actualizat miercuri, 26 iunie 2024 19:29Peste 3.000 de suporteri ai nationalei s-au strans in Piata George Enescu, de unde urmaresc pe un ecran urias meciul dintre Romania si Slovacia, decisiv pentru calificarea in optimile Campionatului European din Germania.Prezenta Romaniei la Euro 2024, dar si prestatiile bune reusite de nationala condusa de Edi Iordanescu, au creat o emulatie imensa in randul suporterilor ... citește toată știrea