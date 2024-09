GALERIE FOTO Misterioasa viata de dupa tenis * Camila Giorgi, chemata pe 6 noiembrie la Tribunal: "Niste barfe! Nu are motive sa fuga"

Articol de Andra Mocanu - Publicat duminica, 15 septembrie 2024, 09:16 / Actualizat duminica, 15 septembrie 2024 09:33Camila Giorgi (32 de ani) va trebui sa dea explicatii in fata instantei in scandalul legat de certificatul fals de vaccinare impotriva coronavirusului.In februarie 2020, numele Camilei Giorgi a aparut intr-un dosar al Procuraturii din Vicenza. Se numara printre clientii medicului Daniela Grillone Tecioiu, acuzat de fapte contrare indatoririlor de serviciu, fals in acte ... citește toată știrea