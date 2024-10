GALERIE FOTO Momente emotionante in Banie. Mitrita a primit tablita unui soldat cazut la datorie

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat joi, 17 octombrie 2024, 14:34 / Actualizat joi, 17 octombrie 2024 16:18Jucatorii Universitatii Craiova i-au avut ca oaspeti, joi dimineata, pe membrii Invictus, militari raniti in teatrele de operatiuni NATO care vor participa in februarie 2025 la jocurile paralimpice "Invictus Games".Punctul culminant al intalnirii organizate in cantonamentul "Ilie Balaci" a fost momentul in care unul dintre sportivii Invictus i-a oferit lui Alexandru Mitrita placuta ... citește toată știrea