Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat sambata, 17 iunie 2023, 11:38 / Actualizat sambata, 17 iunie 2023 12:34Suporter Club UTA a inaugurat aseara magazinul UTA Official Store.Localizat intre Gara de nord si complexul Atrium Mall din Arad, UTA Official Store vine in sprijinul suporterilor aradeni cu o gama diversificata de produse cu insemnele echipei fanion din orasul de pe Mures. De la fulare, tricouri, veste, treninguri, cani, brelocuri, sepci si multe altele, toate se gasesc in ... citeste toata stirea