GALERIE FOTO Nick Kyrgios a intors toate privirile la Australian Open * Sarut pasional cu noua iubita, in vazul tuturor

Articol de GSP - Publicat duminica, 16 ianuarie 2022, 11:50 / Actualizat duminica, 16 ianuarie 2022 12:19Nick Kyrgios (26 de ani, 114 ATP), unul dintre jucatorii controversati din tenisul masculin, are o noua cucerire. S-a afisat in compania brunetei Costeen Hatzi inainte de Australian Open.Nu mai e un secret. Kyrgios si noua lui iubita, Costeen Hatzi, formeaza un cuplu, cei doi fiind surpinsi impreuna chiar in complexul de la Melbourne Park, acolo unde jucatorul se pregateste pentru ... citeste toata stirea