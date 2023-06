Articol de Mitica Docan - Publicat luni, 12 iunie 2023, 09:26 / Actualizat luni, 12 iunie 2023 09:33L'Equipe, Le Figaro, Marca sau AS au celebrat victoria istorica a lui Novak Djokovic, 36 de ani si lider mondial de astazi, la Roland Garros.Novak Djokovic a devenit liderul autoritar in clasamentul trofeelor de Grand Slam din tenisul masculin. Are 23, urmat de Nadal cu 22 si de Federer cu 20;Djokovic a castigat ambele turnee de Grand Slam din acest an, Australian Open si Roland GarrosPentru ... citeste toata stirea