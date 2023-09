Articol de Andra Mocanu - Publicat luni, 25 septembrie 2023, 18:35 / Actualizat luni, 25 septembrie 2023 18:38Ionut Pantiru (27 de ani, fundas stanga) a revenit pe teren la FCSB dupa doi ani si jumatate. El a intrat in minutul 83 al meciului cu Sepsi (scor 5-2 pentru ros-albastri), in locul lui Risto Radunovic.Partenera lui, superba Alexandra Ioana, n-a ratat ocazia sa-l felicite pe Ionut."Cu multa credinta si munca, orice e posibil. Te iubesc, little warrior (n.r. - micule razboinic)", a ... citeste toata stirea