GALERIE FOTO Patricia a devenit "antrenoarea vedetelor" * Imaginile indraznete i-au adus 1,4 milioane de urmaritori in social media

Articol de Andra Mocanu - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 21:05 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 21:15Patricia Parada este un model brazilian devenit celebru datorita imaginilor postate din timpul antrenamentelor de bodybuilding.Patricia Parada a devenit "antrenorul vedetelor" din Brazilia. Ajunsa la 27 de ani, are in palmares mai multe distinctii primite in competitiile nationale de bodybuilding.GALERIE FOTO. Patricia Parada e "antrenoarea vedetelor" in Brazilia! Posteaza imagini ... citește toată știrea