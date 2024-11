GALERIE FOTO "Pescobar" isi deschide afacere cu unul dintre cei mai controversati fosti patroni din Liga 1: "El e in spatele meu!"

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 05 noiembrie 2024, 14:33 / Actualizat marti, 05 noiembrie 2024 16:15Paul "Pescobar" Nicolau continua colaborarile cu oamenii din fotbal. Va deschide un restaurant in Piatra Neamt, avandu-l alaturi pe Gheorghe "Pinalti" Stefan, fostul patron al Ceahlaului."Pescobar", unul dintre cele cunoscute personaje din on line-ul romanesc, e apropiat de lumea fotbalului. Are o relatie aparte cu Dumitru Dragomir, fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal. ... citește toată știrea