GALERIE FOTO Probleme pentru FCSB la Buzau! Un titular a iesit accidentat

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 22:52 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 23:16Alexandru Pantea (21 de ani), fundasul dreapta al celor de la FCSB, a suferit o accidentare in meciul cu Gloria Buzau, castigat cu 2-0 de campioni in runda cu numarul #27 din Superliga.Titular in partea dreapta a apararii ros-albastre, Alexandru Pantea s-a accidentat in minutul 77 al meciului de la Buzau, in momentul in care facea un sprint.PAOKRezultat NAUCITOR! ... citește toată știrea