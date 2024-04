GALERIE FOTO Pus pe liber si de sotie! Scandalurile se tin scai de cel mai hulit fotbalist al momentului din Superliga. Iubita lui a lesinat cand a aflat pe unde umbla

Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 21:39 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 22:20Grecul Panagiotis Tachtisdis (33 de ani), mijlocasul de la CFR Cluj care a provocat cutremurul de la clubul din Gruia si despre care Mutu tocmai a declarat ca spera sa nu-l mai vada niciodata, are probleme si acasa, scriu jurnalistii din tara lui natala.Jocurile slabe prestate de grec in ultimele partide ar fi cauzate de "ruptura" acestuia de sotia cu care are 3 copii. Aceasta s-ar fi ... citește toată știrea