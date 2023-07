Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto) - Publicat marti, 04 iulie 2023, 00:50 / Actualizat marti, 04 iulie 2023 00:54Rapid se pregateste in Slovacia pentru noul sezon in care isi propune un obiectiv indraznet: titlul de campioana. GSP a fost alaturi de giulesteni in cantonament si le-a oferit fanilor echipei articole despre planurile tehnico-tactice ale echipei, interviuri exclusive cu jucatorii si imagini de la antrenamente.Pe langa implicarea totala la sedintele de pregatire, ... citeste toata stirea