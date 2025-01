GALERIE FOTO Rodica si Cornel sunt 2 parinti mandri * Sam Cosmi a semnat un contract astronomic in SUA: va castiga 74 de milioane de dolari in urmatorii 4 ani

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 13:30 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 14:50Americanii au prezentat povestea lui Sam Cosmi (25 de ani). Sportivul care evolueaza in NFL pentru Washington Commanders are parinti romani, pe Rodica si Cornel.Sam Cosmi, pe care americanii il descriu ca fiind "un tip cu abilitati nebunesti", va incasa nu mai putin de 74 de milioane de dolari in urmatorii 4 ani la Washington Commanders.Sportivul provine dintr-o familie de ... citește toată știrea