GALERIE FOTO Romania U21 a primit gol din corner! Reusita incredibila in preliminariile EURO

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 11 octombrie 2024, 17:48 / Actualizat vineri, 11 octombrie 2024 17:50Nationala U21 a Romaniei a incasat gol din corner in prima repriza a meciului cu Muntenegru, penultimul din campania de calificare la EURO 2025.Elevii lui Daniel Pancu au deschis scorul in meciul disputat la Niksic, Louis Munteanu reusind sa-l invinga pe Ivezic cu o lovitura de cap in minutul 16.Din pacate, "tricolorii" au fost in avantaj doar 5 minute, asta pentru ca Nikola ... citește toată știrea