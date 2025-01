GALERIE FOTO Scandal imens in ultimul amical al Rapidului * Au sarit la bataie dupa un fault dur: l-au luat de gat pe un fotbalist giulestean

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 18:38 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 18:49Rapid s-a impus in fata celor de la Shanghai Port, campionii Chinei, cu scorul de 1-0, in ultimul amical al iernii. Nervii au cedat la finalul primei reprize, cand fotbalistii celor doua echipe au fost implicati intr-un conflict fizic.Totul a inceput in minutul 41 al meciului din Dubai. Unul dintre fotbalistii chinezilor l-a busculat pe Borisav Burmaz, iar atacantul a ... citește toată știrea