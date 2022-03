GALERIE FOTO Stadionul unei echipe de prima liga, distrus de armata rusa! Au ramas doar ruinele

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 12:29 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 13:22Stadionul Gagarin din Chernihiv, locul de desfasurare al partidelor de pe terenul propriu pentru echipa din primul esalon Desna, a fost doborat in urma atacurilor armatei ruse.Arena a fost bombardata de rusi si distrusa in intregime.RAZBOI IN UCRAINASfasietor * A reprezentat Ucraina la Jocurile Olimpice, acum se adaposteste de bombe impreuna cu fiul nou-nascutStadion distrus de armata ... citeste toata stirea