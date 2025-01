GALERIE FOTO "Survivor Dubai" editia 2025 * La ce ii supune Marius Sumudica pe rapidisti in cantonament: imaginile au aparut pe Facebook

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 18:28 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 18:28Rapid se afla in cantonament in Dubai, iar elevii lui Marius Sumudica au sustinut astazi un antrenament pe plaja. Giulestenii au ales destinatia Dubai, spre deosebire de majoritatea echipelor din Superliga, care efectueaza cantonamentul de iarna in Antalya.Delegatia Rapidului a plecat in Dubai in noaptea dintre 5 si 6 ianuarie si se va intoarce in Romania pe 16 ianuarie.+12 ... citește toată știrea