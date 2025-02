GALERIE FOTO Tenismena "fotomodel" s-a calificat in sferturile Transylvania Open: "Cluj, nu te-am vazut de mult timp!"

Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 06 februarie 2025, 17:53 / Actualizat joi, 06 februarie 2025 17:57Anastasia Potapova (23 de ani, 32 WTA) a invins-o pe Viktorija Golubic (32 de ani, 113 WTA), scor 6-4, 7-5, si s-a calificat in sferturile de finala la Transylvania Open 2025. Rusoaica a cochetat cu jobul de fotomodel in perioada recenta si e incantata de revenirea la Cluj-Napoca.Potapova, principala favorita de la Transylvania Open, are un parcurs impecabil in polivalenta clujeana. N-a ... citește toată știrea