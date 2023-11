Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 14 noiembrie 2023, 14:41 / Actualizat marti, 14 noiembrie 2023 15:59"Tricolorii" lui Edi Iordanescu trag tare in cantonamentul de la Mogosoaia, pentru a fi in cea mai buna forma la ultimele doua partide din preliminariile EURO 2024.Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima TVRomania - Elvetia se joaca pe 21 noiembrie, de la 21:45, pe Arena Nationala. ... citeste toata stirea