Articol de Cristina Pirvu - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 09:31 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 10:28Leonard Doroftei, fostul pugilist roman in varsta de 53 de ani, se mandreste cu familia lui. Alaturi de sotia Monica are trei copii, pe Adrian si pe Alexandru, dar si pe Vanessa, care de curand a fost in centrul atentiei, caci a implinit 20 de ani.Copiii lui Leonard Doroftei au preferat intotdeauna sa stea departe de lumina reflectoarelor si foarte rar au acordat interviuri ... citeste toata stirea