GALERIE FOTO Venus si Serena Williams, asa cum nu le-ai mai vazut * Ce tinute au purtat la Vogue World 2024: saci reciclati si "Regina reginelor"

Articol de Andra Mocanu - Publicat luni, 24 iunie 2024, 16:22 / Actualizat luni, 24 iunie 2024 16:23Venus si Serena Williams au participat duminica la evenimentul Vogue World 2024 din Paris. Americancele au purtat tinute inedite, menite sa "marcheze intersectia dintre sport si fashion".Serena Williams s-a retras oficial din tenis, in timp ce Venus, sora mai mare, a luat o pauza. A jucat ultimul meci la Miami, in luna martie a acestui an. Cele doua sunt prezente la cele mai importante ... citește toată știrea