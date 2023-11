Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 10 noiembrie 2023, 13:00 / Actualizat vineri, 10 noiembrie 2023 13:05David Popovici (19 ani) a parcurs cele opt lungimi de bazin in 1:47,16 si va porni de pe culoarul al patrulea in finala care se va disputa in aceasta seara de la ora dupa ora 18:00. In ultimul act va fi prezent si Vlad Stancu, el calificandu-se cu a treia performanta (1:49, 25).David Popovici a inceput ziua a doua la Campionatele Nationale in bazin scurt cu seriile probei de 200 ... citeste toata stirea