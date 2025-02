GALERIE FOTO + VIDEO Maghiarul-brazilian uluieste Superliga! Reusita etapei a venit de la Iasi * Eroul zilei a uimit lumea fotbalului si in 2019

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 06 februarie 2025, 17:47 / Actualizat joi, 06 februarie 2025 19:00Daniel Zsori (24 de ani), atacantul maghiar de la UTA, a reusit o faza cu adevarat braziliana si a marcat in stil mare golul etapei 25 din Superliga, in meciul castigat de aradeni cu Poli Iasi, scor 1-0.Fostul international maghiar de tineret, care are si cetatenie romana, a inscris in minutul 79 cu calcaiul, din apropiere, dupa o centrare a lui Valentin Costache. Pentru Zsori a fost ... citește toată știrea