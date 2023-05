Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 28 mai 2023, 09:53 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 10:28Ovidiu Burca, 43 de ani, a primit vesti din partea conducerii, ca va continua la Dinamo indiferent de deznodamantul barajului cu FC Arges. In plus, antrenorul continua cursurile pentru a obtine licenta PRO, necesara in eventualitatea promovarii.Dinamo are o dubla electrizanta contra lui FC Arges in barajul de promovare/retrogradare. Este al doilea an la rand cand ros-albii au o astfel ... citeste toata stirea