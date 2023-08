Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 13 august 2023, 18:32 / Actualizat duminica, 13 august 2023 19:29Confruntarea dintre Italia si Romania va avea loc marti in amfiteatrul din Verona (ora 21:00, ora Romaniei), in aer liber, ceea ce va aduce provocari din punct de vedere tehnic, asa cum crede capitanul italiencelor. "Va fi ceva special", a spus si Adelina Ungureanu, capitanul Romaniei.Italia, campioana europeana en titre, a ales Romania drept partenera in meciul de deschidere a ... citeste toata stirea