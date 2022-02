Gaz Metan a ramas fara antrenor inainte de meciul cu Dinamo!

Articol de GSP - Publicat joi, 17 februarie 2022, 12:03 / Actualizat joi, 17 februarie 2022 12:17Ilie Poenaru (45 de ani) a anuntat ca s-a despartit de Gaz Metan Medias. Sibienii raman fara antrenor cu o zi inainte de meciul cu Dinamo.Dinamo - Gaz Metan se joaca vineri, 18 februarie, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro, in direct la TV pe DigiSport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport +.Gaz Metan o va infrunta pe Dinamo cu un lot format in mare parte din juniori si fara antrenorul ... citeste toata stirea