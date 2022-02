Gaz Metan - Rapid 1-1 * Giulestenii, 5 meciuri fara victorie! Morar i-a "iertat" in prelungiri * Clasamentul ACUM

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 februarie 2022 22:26 / Actualizat vineri, 04 februarie 2022 22:28Gaz Metan si Rapid au remizat, scor 1-1, in etapa 24 din Liga 1.Programul complet al rundei #24 din Liga 1Alb-visiniii au inceput meciul extraordinar. In minutul 3, Marzouk a sutat din interiorul careului, Buzbuchi a respins in fata, pe directia lui Goge, care a reluat din prima. Portarul sibienilor n-a putut interveni si a doua oara.Gaz Metan - Farul 1-1. 5 meciuri fara victorie pentru ... citeste toata stirea