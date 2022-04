Gaz Metan sufera inca o depunctare * Cum arata clasamentul din play-out

Articol de GSP - Publicat joi, 07 aprilie 2022, 13:12 / Actualizat joi, 07 aprilie 2022 13:29Clubul Gaz Metan a fost penalizat de catre Comisia de Disciplina a FRF pentru datoriile fata de Sergiu Cristian Popovici (29 de ani), jucator la echipa din Medias in sezonul 2017/2018.Formatiei din Medias i-au fost scazute alte doua puncte, cu care a ajuns la un total de 36 de puncte "topite" in acest sezon din cauza datoriilor. Cu aceasta ultima depunctare, Gaz Metan, ultima in play-out, a ajuns la ... citeste toata stirea