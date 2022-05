Gazeta a vorbit cu autorul logo-ului care conduce detasat in preferintele fanilor dinamovisti: "Mi-a luat 4-5 ore, am invatat sa fac sigle din joaca"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 11 mai 2022, 13:47 / Actualizat miercuri, 11 mai 2022 14:57Joi, 12 mai, ora 20:00, se incheie votul suporterilor dinamovisti din tara si din strainatate organizat pe pagina oficiala de Facebook a clubului Dinamo pentru alegerea noii sigle a gruparii din "Stefan cel Mare".Sufragiul a inceput luni, la ora 20:00, iar una dintre cele 5 embleme intrate in faza finala s-a detasat clar. Are circa 7.000 de like-uri mai mult decat urmatoarea in ... citeste toata stirea