Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 10 octombrie 2023, 08:51 / Actualizat marti, 10 octombrie 2023 09:31Viorel Tudose, principalul sponsor al lui FC Arges, omul care a insistat pentru venirea lui Eugen Neagoe pe banca alb-violetilor, a oferit detalii despre contractul pe care "Geana" il va avea la Pitesti.Desi proiectele pe termen lung sunt, in marea majoritate a cazurilor, doar o utopie in fotbalul romanesc, clubul din Trivale i-a propus lui Neagoe un contract valabil pana in vara lui ... citeste toata stirea