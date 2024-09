Generatia contraataca! Detaliu senzational la varful Superligii: ce au in comun primele 4 clasate

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 02 septembrie 2024, 17:18 / Actualizat luni, 02 septembrie 2024 17:51Ce moment! Patru antrenori proveniti din"Generatia de Aur" ocupa in prezent primele patru locuri in Superliga! Macar temporar, Costel Galca, Ioan Ovidiu Sabau, Dorinel Munteanu si Dan Petrescu si-au stabilizat echipele in fruntea clasamentului, chiar in anul in care performanta lor a fost retraita pas cu pas de microbistii de la noi. S-au implinit 30 de ani de la "sfertul" din '94, iar ... citește toată știrea