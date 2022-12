Gervonta Davis a fost arestat * De ce este acuzat campionul mondial la categoria usoara

Articol de GSP - Publicat miercuri, 28 decembrie 2022, 15:53 / Actualizat miercuri, 28 decembrie 2022 15:56Gervonta Davis (28 de ani), campion mondial la categoria usoara, a fost arestat si incarcerat in orasul Parkland, din statul american Florida, in cursul zilei de marti.Pugilistul este acuzat de violenta domestica si agresiune si va ramane in custodia politiei pana la prezentarea acestuia in fata justitiei, scriu cei de la Sky Sports Italia.OFERTATamas isi pregateste revenirea in ... citeste toata stirea