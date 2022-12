Gest de frustrare in Petrolul - FCU Craiova * Jucatorul dorit de Rotaru a dat cu pumnul!

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 decembrie 2022, 16:38 / Actualizat duminica, 18 decembrie 2022 17:08Gest nesabuit al lui Jair Tavares (28 de ani) in finalul meciului dintre Petrolul si FCU Craiova, scor 1-1. Mijlocasul brazilian si-a pierdut cumpatul si a lovit un adversar cu pumnul!Jair Tavares, mijlocasul dorit de Mihai Rotaru, chiar ofertat de patronul de la CSU Craiova, si-a pierdut cumpatul in finalul meciului de astazi de la Ploiesti.In minutul 87, in timp ce urmarea balonul ... citeste toata stirea