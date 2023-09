Articol de Ionut Coman - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 17:21 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 22:58David Popovici isi doneaza ziua de nastere in beneficiul Fundatiei Hope and Homes for Children si isi propune sa stranga suma de 45.000 de euro pana la finalul lunii pentru a-i ajuta pe cinci tineri talentati.David Popovici implineste 19 ani pe 15 septembrie si a decis impreuna cu Fundatia Hope and Homes for Children sa le ofere un cadou unor tineri talentati in muzica. Andrei, Matei, ... citeste toata stirea