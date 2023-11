Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 27 noiembrie 2023, 12:15 / Actualizat luni, 27 noiembrie 2023 12:54Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situatia fundasului central Vlad Chiriches (34 de ani) si a dezvaluit cum l-a impresionat acesta.Aparatorul revenit la FCSB in aceasta vara s-a accidentat la finalul lunii august, in 1-2 cu UTA. Desi a revenit la antrenamente, el acuzat in continuare probleme si a mers in Finlanda pentru a se opera. "Va mai sta 3-4 luni", dezvaluia MM ... citeste toata stirea