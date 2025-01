"Gesturi de derbedeu, are probleme de natura psihica!" * Emil Gradinescu a ajuns din nou in atentia CNA: reclamat din cauza lui Marius Sumudica

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 10:21 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 10:51Emil Gradinescu (65 de ani), jurnalist si comentator la Prima Sport, a ajuns din nou in fata Consiliului National al Audiovizualului (CNA). Autoritatea de monitorizare a primit reclamatii in urma declaratiei "Sumudica are probleme psihice!".Consiliul National al Audiovizualului a primit mai multe reclamatii in ceea ce-l priveste pe Emil Gradinescu, comentatorul de la Prima Sport. ... citește toată știrea