Ghita Muresan, revedere cu cel mai scund jucator din istoria NBA: "E WiFi mai bun aici, sus"

Articol de David Istrate - Publicat marti, 07 ianuarie 2025, 12:47 / Actualizat marti, 07 ianuarie 2025 13:12Gheorghe Muresan (53 de ani) a fost prezent saptamana trecuta la mai multe meciuri ale lui Washington Wizards, echipa din NBA la care a jucat, si s-a intalnit cu Muggsy Bogues (59 de ani), cel mai scund baschetbalist din istoria ligii nord-americane.Revelionul l-a prins pe Gheorghe Muresan in Washington D.C., orasul in care a jucat in perioada 1993-1998, fiind in doua randuri liderul ... citește toată știrea